Adana'da Ani Sağanak: Cadde ve Sokaklar Su Bastı

ADANA'da kısa süre etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı.

Kent merkezinde yaklaşık 15 dakika etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile ev ve iş yerlerini su bastı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, bina saçaklarının altına sığınarak korunmaya çalıştı. Trafikte ilerlemeye çalışan araç sürücüleri de zorluk yaşadı. Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde su basan pazar yerindeki esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanağın etkisini yitirmesiyle sular kısa sürede çekildi.

Haber-Kamera: Yusuf YILDIZ-Serhat GÜLER/ADANA,