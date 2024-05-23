Adana\'da Arkadaşını Öldürdüğü İddiasıyla Müebbet Hapis Talebi

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kaynak malzemelerinin kaybolmasından sorumlu tuttuğu arkadaşını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 3 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Fevzipaşa Mahallesi'nde 29 Mart 2023'te metruk bir binada F.D'nin (43), silahla öldürülmesiyle ilgili 6 Nisan 2023'te tutuklanan arkadaşı İ.E. (34) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanık İ.E'nin kaynakçılık yapmak amacıyla kendisine ikinci el matkap, spiral ve kablo aldığı, bu malzemeleri Fevzipaşa Mahallesi'ndeki F.D. ile kaldığı metruk bir binada muhafaza ettiği belirtildi.

İddianamede, olaydan önce bir işe giden İ.E'nin döndüğünde yerinde olmayan malzemelerin nerede olduğunu sorması üzerine F.D'nin malzemelerin çalındığını söylediği anlatıldı.

İddianamede, ikili arasında bu konuda çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sanığın yanında bulundurduğu tabanca ile 5 el ateş ederek F.D'yi öldürüp olay yerinden kaçtığı bildirilerek, İ.E'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Tutuklu sanık İ.E'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.