Adana'da aşırı sıcaklar nedeniyle otomobil alev topuna döndü

Güncel

Adana'da aşırı sıcaklar nedeniyle alev alan otomobil demir yığınına döndü

ADANA - Adana'da aşırı sıcaklar nedeniyle alev alan otomobil demir yığınına döndü.

Meteoroloji verilerine göre Adana'da hava sıcaklığı bugün 43 derece kadar çıktı. Araç termometreleri ise 49 dereciyi gösterdi. Bu nedenle Sarıçam ilçesine Sezai Karakoç Bulvarında bir otomobilde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyünce otomobil alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşların çağırması üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otomobil demir yığınına döndü.