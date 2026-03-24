Adana'da Aşırı Yağış Tarıma Zarar Verdi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.03.2026 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan Bayramı'ndaki sağanak yağışlar tarım arazilerini su altında bıraktı, üretici zor durumda.

ADANA'da Ramazan Bayramı'nda etkili olan sağanak ve yüksek kesimlerdeki karın erimesi sonucu baraj kapakları açıldı. Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin geçtiği bölgelerdeki tarım arazileri su altında kaldı, diğer yandan bölge dronla görüntülendi. Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, "Üretici yeniden ekim yapmak zorunda kalacak" dedi.

Adana'da bayramın ilk gününde başlayıp, 2 gündür etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışın yanı sıra yüksek kesimlerdeki kar da eridi. Sağanak ve karın erimesi ile barajdaki doluluk oranı da arttı. Çatalan Barajı'nda doluluk oranı yüzde 92 seviyelerine ulaşırken, Devlet Su İşleri (DSİ) baraj kapaklarını yeniden açtı. Kapakların açılması ile Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin geçtiği bölgelerdeki tarım arazileri su altında kaldı. Yeni ekilen ürünler zarar görürken, üreticilerin "Emeklerimiz boşa gitti" diyerek üzüntülerini paylaştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Su altında kalan araziler dronla görüntülenirken, Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, üreticinin zor duruma düştüğünü söyledi.

'ÜRETİCİYE EK KÜLFET GETİRDİ'

İncefikir, tarım arazilerinin suya doyması nedeniyle gübrelerin etkisini kaybettiğini söyledi. İncefikir, "Domates, biber, salatalık ve karpuz gibi ekili ürünlere atılan gübreler, aşırı yağışla beraber aşağıya doğru süzülerek işlevini yitirdi. Başta azot olmak üzere bu besinler kayboldu. Eğer fideler ölürse, üretici yeniden ekim yapmak zorunda kalacak. Bu durum, ekonomik anlamda üretici için yeni bir girdi maliyeti demektir. Bunun dışında ekimin gecikmesi, seralardaki naylonların tekrar kapanması ve yeni fide ile yeni gübre ihtiyacı üreticiye ek bir külfet getirdi" dedi.

'ÜRETİCİ YENİDEN EKİM YAPMAK ZORUNDA KALACAK'

İncefikir, "Buğday tarlasında birikmiş ve taşmış sular, birçok buğdayın ölmesine neden oldu. Bizim 'aşı' diye tabir ettiğimiz, ölmemiş bölgelerde, sadece belirli kısımların tekrar ekileceği veya sürülüp baştan başlanacağı yöntem uygulanabilir. Eğer ölümler fazlaysa üretici, bölge bölge ekim yapmayı tercih etmez; çünkü bu durum ilaçlamayı dezavantajlı hale getirir. Bir taraf yetişmiş, bir taraf yetişmemiş olur. Bu da üreticiyi tamamen yeniden ekime yönlendirir. Üretici yeniden ekim yapmak zorunda kalacak" diye konuştu.

İHRACATA ETKİSİ

Aşırı yağışların topraklarda deformasyona yol açacağını anlatan İncefikir, şöyle konuştu: "Deformasyonlar sonucu topraklarda kabuk kırıkları meydana geldi. Kabuk kırıkları, ürünün rafta uzun ömürlü olmamasına ve kısa sürede çürümesine yol açabilir. Bu durum, ihracat boyutunda da sıkıntılar oluşturdu. Bugün baktığımızda ihracatta kısıtlamalar ve durgunluklar yaşandığını görüyoruz. Bunun nedeni, aşırı yağışların ürünlere verdiği zarar ve ihracatçının, ürünün 10-15 günlük yolculuk sırasında çürüme tehlikesine karşı temkinli davranmasıdır. Maliyet ve fiyatlar konusuna gelirsek, kısa vadede ürün fiyatlarının belirli ölçüde yükselmesi kaçınılmaz görünüyor. Ancak daha sonra bu ürünler tekrar ekileceği ve hasatla beraber arz çoğalacağı için fiyatların olması gereken seviyeye döneceğini tahmin ediyoruz. Özellikle ciddi hasara uğramış üreticiler TARSİM aracılığıyla incelenmeli ve zararları karşılanmalı. Kredilerin ertelenmesi, düşük faizli veya uzun vadeli krediler verilmesi, sürdürülebilirlik açısından çok önemli. Üreticinin bu ekonomik dar boğazdan çıkabilmesi için devlet bankaları aracılığıyla uygun koşullu krediler sağlanmalı ki çiftçi önünü görebilsin ve üretimine devam edebilsin. Tarım Bakanlığı'nın bu bağlamda bölge bölge taramalar yaptığını ve sahaya çıktığını biliyoruz. Özellikle Seyhan ve Ceyhan nehirleri çevresindeki taşkınların diğer tarlalara da sirayet ettiğini görüyoruz. Bu bölgelerde dronlarla ve teknik personelle çalışmalar yapılıyor, muhtarlıklar aracılığıyla tespitler sürdürülüyor."

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 11:04:26. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.