Adana'da Ateş Açan İki Şahıs Gözaltında - Son Dakika
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Adana'da Ateş Açan İki Şahıs Gözaltında

Seyhan'da hafif ticari araçtan havaya ateş açan 2 kişi yakalandı, soruşturma devam ediyor.

06.05.2025 14:49
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, hafif ticari araçtan tabancayla havaya ateş açılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Mücahitler Caddesi'nde 2 Mayıs'ta seyir halindeki hafif ticari araçtan tabancayla havaya ateş açılması olayına karışan 2 şüpheliyi yakalamak için geniş kapsamlı araştırma yaptı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla 2 şüphelinin kimliğini ve adreslerini tespit etti.

Pınar Mahallesi'nde ikamet ettiği belirlenen araç sürücüsü B.C.Ş. (17) ve silahla ateş eden N.Y, evlerine yapılan baskınlarla yakalandı.

Ekipler, N.Y'nin evinde yaptıkları aramalarda tabancayı da buldu.

N.Y'nin bir süre önce Mücahitler Caddesi'nde tanımadığı kişilerle arasında çıkan kavgada darbedildiği öğrenildi.

Şüpheliler, Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Olay

Mücahitler Caddesi'nde 2 Mayıs'ta seyir halindeki hafif ticari araçtan havaya tabancayla ateş açılmıştı. Olay sırasında pide fırını önünde oturan 2 kişinin kaçarak iş yerine sığınması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Ateş Açan İki Şahıs Gözaltında - Son Dakika

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