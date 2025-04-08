Adana'da Atık Su Arıtma Projesi İçin Önemli İş Birliği Protokolü İmzalandı

(ADANA)- Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ile SASA arasında çevresel iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında atık su kaynakları arıtılacak ve arıtma çamurları enerjiye dönüştürülecek.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, çevresel konulara verdiği öncelik ve önem doğrultusundaki hizmet politikaları kapsamında kentte çevresel sürdürülebilirlik açısından öncü bir projeye imza atıldı. Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ile SASA arasında imzalanan çevresel iş birliği ön protokolüyle ASKİ atık su arıtma tesislerinden arıtılarak deşarj edilen atık suların yeniden kullanılması ile temiz üretim ve su tasarrufu sağlanarak, atık su arıtma çamurundan enerji üretimi sağlanmasına ilişkin proje başlatıldı.

Karbon ayak izi azaltılacak

Proje, hem su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacak hem de arıtma çamurlarının enerjiye dönüştürülmesiyle çevre dostu bir enerji üretim modeli oluşturacak. Arıtılmış atık suların yeniden kullanılmasıyla su tasarrufu sağlanırken, atık yönetimi konusunda da önemli bir iyileştirme hedefleniyor.

Protokol kapsamında kentte atık su arıtma süreçleri modernize edilerek, suyun geri dönüşümü sağlanacak. Bunun yanı sıra arıtma çamurlarının enerjiye dönüştürülmesiyle karbon ayak izi azaltılacak ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına katkıda bulunulacak.

Zeydan Karalar'ın çevresel sürdürülebilirlik ve yenilikçi çözümler konusunda Adana'yı öncü bir şehir haline getirme hedefi doğrultusuna söz konusu proje önemli bir adım olacak. ASKİ ve SASA yetkilileri bu iş birliğinin kentin ekolojik dengesine ve ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Türkiye'de bir bütün olarak ilk olma özelliği taşıyan proje, şehrin sürdürülebilir çevresel gelecek hedefleri doğrultusunda önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.