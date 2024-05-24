Adana'da av tüfeğiyle oğlunu öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika
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Adana'da av tüfeğiyle oğlunu öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası

Adana\'da av tüfeğiyle oğlunu öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası

Adana'nın Seyhan ilçesinde av tüfeğiyle oğlunu öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa, 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Sanık, oğlunun kendisine şiddet uyguladığını ve uzaklaştırma kararı aldırdığını öne sürdü.

24.05.2024 11:35
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, av tüfeğiyle oğlunu öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Nurettin Oti ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, Serhat Oti'nin 10 Ekim 2023'te Yeşiloba Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan babası Nurettin Oti'nin iş yerine gittiğini, burada baba ile oğlu arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nurettin Oti'nin kulübedeki av tüfeğiyle elektrikli bisiklet üzerindeki oğlunu öldürdüğünü belirterek, sanığın "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık Nurettin Oti, psikolojik tedavi gören oğlu hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını öne sürerek, "Bu uzaklaştırma kararını öğrenen oğlum, olay günü eve gitmiş sonra benim yanıma geldi. Uzaktan bisikletiyle geldiğini gördüm. İş yerimdeki bana ait olan tüfeğin yerini biliyor, alıp bana zarar verir düşüncesiyle tüfeği alıp oradan kaçtım. Kaçarken beni yakaladı. Aramızda boğuşma çıktı. Elimden tüfeği almaya çalışıyordu. Bu boğuşma sırasında tüfek ateş aldı, oğlum yaralanarak öldü. Çok üzgünüm. Daha öncesinde oğlum beni birçok defa dövmüş, bana şiddet uygulamıştı, beni evden atmıştı. Pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanık Nurettin Oti'nin cezasını, eylemini "haksız tahrik altında" işlediği gerekçesiyle 16 yıl 8 aya indirerek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

Seyhan, Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da av tüfeğiyle oğlunu öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da av tüfeğiyle oğlunu öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika
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