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Adana'da Ayakkabı İçinde Uyuşturucu Satarken Yakalanan Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika
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Adana'da Ayakkabı İçinde Uyuşturucu Satarken Yakalanan Sanığa Hapis Cezası

Adana'nın Seyhan ilçesinde evinde ayakkabı içine gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Sanık, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Adana\'da Ayakkabı İçinde Uyuşturucu Satarken Yakalanan Sanığa Hapis Cezası
22.12.2023 - 10:49,
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde ayakkabı içine gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık E.U. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Dumlupınar Mahallesi'ndeki evinde, otomobille yanına gelen kişiye ayakkabı içine gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı, benzer suçlardan sabıkalı olması, evde yapılan aramada sırt çantası içinde 7,10 gram uyuşturucu ele geçirildiğini de dikkate alınarak sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık E.U. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek, "Hakkımdaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı E.U'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA
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