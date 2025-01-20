Adana\'da Aynı Virajda İki Otomobil Kazası

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SARIÇAM ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda aynı virajda iki saat arayla 2 otomobil kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kaza anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil virajda kontrolden çıkarak önce refüje ardından yol kenarındaki kaldırımlara çıkıp bir iş yerinin duvarına çarptı. Saat 13.40 sıralarında da aynı virajda kontrolden çıkan bir otomobil refüjdeki ağaçlara çarptıktan sonra yolda kendi etrafında dönerek durdu. Ölen ya da yaralanın olmadı trafik kazaları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Serhat GÜLER - Kamera: ADANA,