Adana'da Baba Oğul Cinayeti: Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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Adana'da Baba Oğul Cinayeti: Zanlı Yakalandı

Adana\'da Baba Oğul Cinayeti: Zanlı Yakalandı
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Adana'da silahla öldürülen baba ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi, firari zanlı yakalandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki kavgada silahla öldürülen baba ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi, firari şüpheli yakalandı.

Belediye Evleri Mahallesi'nde dün akşam alacak meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada öldürülen Aytekin Fil (53) ile oğlu Sinan Fil'in (30) cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenazeler toprağa verilmek üzere Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığına götürüldü.

Eşini ve oğlunu kaybeden, kendisi de yaralanan Neslihan Fil (48) hastanedeki tedavisinin ardından tekerlekli sandalyeyle cenaze törenine katıldı.

Neslihan Fil ve yakınları cenaze töreninde uzun süre gözyaşı döktü.

Kılınan cenaze namazlarının ardından baba ile oğlunun cenazeleri burada toprağa verildi.

Olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı Mehmet Nuri A. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Gürselpaşa Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.

Şüphelinin işlemleri sürüyor.

Olay

Belediye Evleri Mahallesi'ndeki bir iş yerinde dün alacak meselesi nedeniyle husumetli oldukları ileri sürülen Mehmet Nuri A. ile Aytekin Fil arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü.

Kavgada Aytekin Fil ve eşi Neslihan Fil'e tabancayla ateş açıp hafif ticari aracına binip kaçmaya çalışan Mehmet Nuri A, bu sırada araca binerek kendisine müdahale eden çiftin oğlu Sinan Fil'e de ateş açmıştı.

İhbar üzerine olay yerine ve şüphelinin kaçtığı bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aytekin Fil kurtarılamamış, eşi Neslihan Fil ise tedavi altına alınmıştı.

Zanlının merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir sokakta bırakarak kaçtığı araçta yapılan incelemede Sinan Fil'in de hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA

Olaylar, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Baba Oğul Cinayeti: Zanlı Yakalandı - Son Dakika

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