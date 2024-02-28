Adana'da Baba, Sokakta Tartıştığı Kızını Bıçakla Öldürdü - Son Dakika
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Adana'da Baba, Sokakta Tartıştığı Kızını Bıçakla Öldürdü

Adana\'da Baba, Sokakta Tartıştığı Kızını Bıçakla Öldürdü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle tartıştığı kızını sokakta bıçakla öldüren baba tutuklandı. Turhan Özdemir'in ifadesine göre, kızının uyuşturucu kullanmasını engellemek için çaba harcadığı ancak bir anlık öfkeyle cinayeti işlediği belirtildi. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

28.02.2024 10:05  Güncelleme: 10:09
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, sokakta tartıştığı kızını bıçakla öldüren baba tutuklandı.

Anadolu Mahallesi'nde 26 Şubat'ta uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle tartıştığı kızı Dilan Özdemir'i (19) bıçakla öldüren ve polis ekiplerinin çalışmasıyla olay yerinin yakınındaki bir sokakta yakalanan Turhan Özdemir'in (54) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Özdemir'in ifadesinde, kızının uyuşturucu kullandığını, bıraktırmak için çok çaba harcadığını ve bir anlık öfkeyle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Mahallesi'nde 26 Şubat'ta uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle tartıştığı kızı Dilan Özdemir'i sokakta bıçakla ağır yaralayan Turhan Özdemir kaçmış, polis ekiplerince olay yerinin yakınındaki bir sokakta yakalanmıştı. Ağır yaralanan Dilan Özdemir kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

Adana, Olaylar, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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