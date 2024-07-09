Adana'da Baba, Sokakta Tartıştığı Kızını Bıçakla Öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Baba, Sokakta Tartıştığı Kızını Bıçakla Öldürdü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, sokakta tartıştığı kızını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan baba hakkında 'altsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

09.07.2024 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, sokakta tartıştığı kızını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan baba hakkında "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

Anadolu Mahallesi'nde 26 Şubat'ta, uyuşturucu kullandığını öne sürerek tartıştığı kızı Dilan Özdemir'i (19) bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle polis ekiplerince yakalanan ve 27 Şubat'ta tutuklanan Turhan Özdemir (54) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Dilan Özdemir'in daha önce evden kaçtığı ve olay tarihinde kimliğini teslim almak için ablası Ş.A. ile telefonla irtibat kurduğu belirtildi.

Turhan Özdemir'in kızları Ş.A. ve Dilan Özdemir'in telefon konuşmasını dinlediği ve kimlik için buluşacakları adrese önceden gittiği, burada bıçakla saldırdığı Dilan Özdemir'in kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesinde hayatını kaybettiği iddianamede yer aldı.

Sanığın çelişkili beyanı iddianamede

İddianamede, Turhan Özdemir'in emniyetteki ifadesinde "Kızını uyuşturucu kullandığı için kendisinin bıçakladığı"na yönelik beyanlarda bulunduğu ancak savcılıkta bunu değiştirdiği kaydedildi. Savcılıkta, "Bıçak kızım Dilan Özdemir'in elindeydi ve bana doğru salladığı sırada Dilan'ın elinden almaya çalıştım, bu sırada Dilan yere düştü, ne olduğunu anlamadım." şeklindeki ifadesiyle Turhan Özdemir'in çelişkili beyan verdiği belirtildi.

Sanığın suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmediği aktarılan iddianamede, "Sanığın olay tarihinde kızı olan maktul Dilan Özdemir'i vücudunun çeşitli yerlerinden birden fazla kez bıçaklayarak öldürdüğü, yakalandıktan sonraki aşamalarda çelişkili beyanlarda bulunduğu, suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmediği dikkate alınarak Turhan Özdemir'in 'altsoya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep olunur." ifadeleri kullanıldı.

Tutuklu sanığın yargılaması Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.

Merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde 26 Şubat'ta uyuşturucu kullandığını iddia ederek tartıştığı kızı Dilan Özdemir'i sokakta bıçakla ağır yaralayan Turhan Özdemir kaçmış, polis ekiplerince olay yerinin yakınındaki bir sokakta yakalanmış ve 27 Şubat'ta nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı. Ağır yaralanan Dilan Özdemir ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Yüreğir, Adana, Baba, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Baba, Sokakta Tartıştığı Kızını Bıçakla Öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:34 Hamas’ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi Hamas'ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi
13:40 Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi
13:13 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
12:19 Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem
11:37 Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ’ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ'ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı
14:18 İran’da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu İran'da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu
14:18 Konu: Fikstür çekimi Mehmet Büyükekşi’ye tepkiler çığ gibi Konu: Fikstür çekimi! Mehmet Büyükekşi'ye tepkiler çığ gibi
14:06 Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi
13:26 Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes ile temasa geçti Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes ile temasa geçti
12:51 Bu kez medya sektöründen değil Rasim Ozan’dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı Bu kez medya sektöründen değil! Rasim Ozan'dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı
12:07 Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı! Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler
11:38 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti! Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş
11:26 Dilan ve Engin Polat’ın iddianamesi iade edildi Dilan ve Engin Polat'ın iddianamesi iade edildi
11:24 Zorla mı evlendirdiler Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı Zorla mı evlendirdiler? Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 14:54:20. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da Baba, Sokakta Tartıştığı Kızını Bıçakla Öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement