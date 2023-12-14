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Adana'da Bağırarak Çevreye Rahatsızlık Veren Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Bağırarak Çevreye Rahatsızlık Veren Zanlı Tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişinin bağırarak çevreye rahatsızlık vermesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Zanlı kaçarken yakalanan ve ruhsatsız silahla yakalanan zanlı tutuklandı. Zanlının emniyette 29 suç kaydının bulunduğu belirtildi.

Adana\'da Bağırarak Çevreye Rahatsızlık Veren Zanlı Tutuklandı
14.12.2023 - 10:13,
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bağırarak çevreye rahatsızlık veren ve ruhsatsız silahla yakalanan zanlı tutuklandı.

Tarihi Taş Köprü yakınında bir kişinin bağırarak çevreye rahatsızlık vermesi üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bölgeye sevk edilen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini görüp kaçmaya başlayan zanlının peşine düştü.

Zanlı, kaçtığı sırada yere tabanca attı.

Polis memurlarından M.İ, zanlı Mert Ç'yi yakalayıp kelepçe takmak istedi. Zanlının direnip kaçmaya çalıştığı sırada ise polis memurunun bir parmağı kırıldı.

Etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan zanlının, "hırsızlık", "ruhsatsız silah taşıma" ve "kasten yaralama" gibi olaylardan emniyette 29 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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Seyhan, Adana, Güvenlik, Adliye, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Bağırarak Çevreye Rahatsızlık Veren Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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