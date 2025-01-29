Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu kapsamında düzenlenen Geleneksel Basın Başarı Ödülleri Yarışması'nda ödül kazananlar belli oldu.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen yarışma sonuçlandı.
Yarışmaya katılan eserleri inceleyen jüri, "Fotoğraf" kategorisinde Anadolu Ajansı muhabiri Eren Bozkurt, "Sayfa düzeni" kategorisinde de Çukurova Barış gazetesinden Özkan Usneker ve İlkbahar gazetesinden Emre Ekici'yi ödüle layık gördü.
"Haber" kategorisinde İhlas Haber Ajansından Serkan Çetinkaya, "TV Görüntü" kategorisinde ise TRT'den Ahmet Yalçın ödül alan isimler oldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TSYD Adana Şube Başkanı Engin Kanber, yarışmada dereceye girenleri tebrik etti.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Basın Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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