ADANA'da camileri dolduran vatandaşlar, bayram namazı için saf tuttu.
Adana'da binlerce kişi, sabahın erken saatinde Kurban Bayramı namazı için Seyhan Nehri kıyısındaki Sabancı Merkez Camii'ne geldi. Kapalı alanı 20 bin kişilik olan cami, Kurban Bayramı namazı için gelen vatandaşlarca tamamen dolduruldu. İçeriye giremeyenler ise caminin açık alanı olan avlusunda yere serilen hasırların üzerinde saf tuttu. Vatandaşlar, dinledikleri vaazın ardından bayram namazını kıldı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Bayram Namazı Coşkusu - Son Dakika
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