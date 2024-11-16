Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Sümer Mahallesi'ndeki kafede dün Suriye uyruklu Mahmoud Rahmani'nin (20) bıçaklanarak öldürüldüğü kavganın ardından polis ekiplerince yakalanan şüpheli Erencan E'nin (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Bıçakla Cinayet: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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