Adana'da Bıçakla Yaralama Davası

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, parkta tartıştıkları 2 kişiyi bıçakla yaraladıkları iddia edilen 1'i tutuklu 2 sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçlarından 13 yıl 9'ar ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Y.E.Y. ve tutuksuz sanık K.C. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, olay günü müştekiler M.A. ve M.E.K'nin Merkez Park'ta bisikletle gezip buradaki bir köpeği sevdikleri sırada, parkta insanları ata bindirerek geçimini sağlayan sanık K.C'nin "köpeğe karışmayın" diye ikazda bulunmasının ardından müştekilere küfrettiğini ve elindeki kırbaçla vurduğunu belirtti.

Tartışma sırasında sanık Y.E.Y'nin de elinde bıçakla olay yerine geldiğini anlatan savcı, çıkan kavgada sanıkların önce müşteki M.E.K'yi bıçakla basit tıbbı müdahaleyle giderilebilir şekilde, M.A'yı da ağır yaraladığını bildirerek sanıklar Y.E.Y. ve K.C'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçlarından cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu.

Savunması alınan sanık Y.E.Y. kavgayı müştekilerin başlattığını öne sürerek, tahliye ve beraatini talep etti.

Diğer sanık K.C. de suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçlarından 13 yıl 9'ar ay hapse çarptırdığı sanıkların mevcut halinin devamına karar verdi.