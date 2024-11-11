Adana'da Bıçaklama Olayı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Adana'da tartışma sonucu bıçaklanan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde bir kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Suriye uyruklu olduğu belirtilen Zekariye Albıraz'ın bıçaklanma sonucu olay yerinde öldüğünü tespit etti.

İncelemelerin ardından cenaze otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, tartışma sonucu meydana geldiği ileri sürülen olayın şüphelisini ve nedenini tespit etmek için çalışmasını sürdürüyor.