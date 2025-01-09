Adana'da Bıçaklama Olayı: Eşine Biber Gazı Sıktı, Boynundan Bıçakladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Bıçaklama Olayı: Eşine Biber Gazı Sıktı, Boynundan Bıçakladı

Adana\'da Bıçaklama Olayı: Eşine Biber Gazı Sıktı, Boynundan Bıçakladı

Adana'da, ayrı yaşayan çift arasında yaşanan kargaşada, kadın eşine biber gazı sıkıp, kolunu ısırdıktan sonra boynundan bıçakladı. Olay sonrası kadın ev hapsine alındı, erkeğin hayati tehlikesi bulunmuyor.

09.01.2025 10:20  Güncelleme: 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADANA'da ayrı yaşadığı Mehmet A.'nın (26) kullandığı özel halk otobüsüne binen Sabriye A. (26), 2,5 yaşındaki oğlunu gizlediği iddiasıyla eşine biber gazı sıkıp, kolunu ısırdıktan sonra boynundan bıçaklayıp, kaçtı. Araç kamerasına yansıyan olayın ardından yakalanan Sabriye A. hakkında ev hapsi kararı verildi. Kullandığı otobüsle hastaneye giden Mehmet A.'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olay, 7 Ocak'ta saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sefa Özler Caddesi'nde özel halk otobüsünde meydana geldi. Otobüs şoförü Mehmet A. ile eşi Sabriye A., aralarındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süre önce boşanmaya karar verip, ayrı yaşamaya başladı. Hafta sonu 2,5 yaşındaki oğlunu yanına alan Mehmet A., iddiaya göre, kardeşinin evine bıraktı. Oğlunun yerini öğrenemeyen Sabriye A. ise kent merkezindeki durakta eşinin bulunduğu hattaki otobüsleri tek tek kontrol etti. Eşinin direksiyonda olduğunu gören Sabriye A., arka kapıdan otobüse binip, sürücü bölümüne yöneldi. Eşine biber gazı sıkıp, saçını çeken Sabriye A., daha sonra da kolunu ısırdı. Müdahale etmek isteyen yolculara da biber gazı sıkan Sabriye A., eşini boynundan bıçakladı. O anlar araçtaki kameraya yansıdı.

OTOBÜSLE HASTANEYE GİTTİ

Bıçaklı saldırının ardından araçtan inen Sabriye A., koşarak ara sokakta izini kaybettirdi. Yaralı Mehmet A. ise yolcuları indirip, otobüsle Seyhan Devlet Hastanesi'ne gitti. Tedaviye alınan Mehmet A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi. İhbar üzerine bölgede çalışma başlatan Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Sabriye A.'yı olay yerine yakın bir sokakta yakaladı.

'KEŞKE SONU BÖYLE OLMASAYDI'

Emniyete götürülen Sabriye A., ifadesinde, "Çocuğumu gizlediği için öfkelendim. Konuşmak için gittim ancak olayı, bir anlık sinirle gerçekleştirdim. Keşke sonu böyle olmasaydı" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sabriye A., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gözyaşı döktü. Mahkemeye çıkarılan Sabriye A. hakkında ev hapsi kararı verildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, Ev hapsi, 3-sayfa, Güncel, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Bıçaklama Olayı: Eşine Biber Gazı Sıktı, Boynundan Bıçakladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 06:37:16. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da Bıçaklama Olayı: Eşine Biber Gazı Sıktı, Boynundan Bıçakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.