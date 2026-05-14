Adana\'da Bıçaklama Olayı: Genç Öldürüldü

ADANA'da Ahmet Zerzur (21), tartıştığı kuzeni H.Z. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, gece saatlerinde Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Zerzur ile kuzeni H.Z. arasında sokakta bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada H.Z., Ahmet Zerzur'u bıçaklayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ahmet Zerzur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Zerzur'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheli H.Z.'nin yakalanması için çalışma başlattı.