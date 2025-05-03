Adana'da Bıçaklama Olayında Bir Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Bıçaklama Olayında Bir Kişi Tutuklandı

Adana'da bıçakla öldürülen Mehmet Ayaz'ın arkadaşı N.C. tutuklandı. Olay 21 Nisan'da gerçekleşti.

03.05.2025 10:10
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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, bir kişinin bıçakla ölümüne ilişkin aynı olayda yaralanan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan arkadaşı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kabasakal Mezarlığı mevkisinde 21 Nisan'da Mehmet Ayaz'ın (24) bıçaklanarak öldüğü, kız arkadaşı N.C'nin (17) yaralandığı olayla ilgili çalışmalarını sürdürdü.

Soruşturma kapsamında N.C. hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen N.C, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Kabasakal Mezarlığı mevkisinde 21 Nisan'da 2 kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmişti. Yapılan kontrollerde Mehmet Ayaz'ın yaşamını yitirdiği, yanındaki N.C'nin ise yaralandığı belirlenmişti.

Kaynak: AA

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