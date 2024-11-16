Adana\'da Bıçaklı Kavga: Suriye Uyruklu Genç Öldürüldü

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ADANA'da Suriye uyruklu Mahmoud Rahmani'yi (20) bıçaklayarak öldüren Erencan Emer (21), tutuklandı. Emer, ifadesinde, "Bana dik dik bakıyordu. Yanıma çağırıp, 'Hayırdır?' dedim. Kavga çıktı. Arbede sırasında bıçağı salladım ancak neresine isabet ettiğini hatırlamıyorum" dedi.

Olay, 14 Kasım'da saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla bir kafede oturan Erencan Emer, karşı masadaki Suriye uyruklu Mahmoud Rahmani'nin iddiaya göre bakışlarından rahatsız olup dışarıya çıkıp, Rahmani'yi yanına çağırdı. Emer, yanına gelen Rahmani'ye 'Hayırdır, ne bakıyorsun?' deyince, taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Emer, cebinden çıkardığı bıçakla Rahmani'ye saldırdı. Sırt, göğüs ve bacağından bıçaklanan Rahmani, kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli Emer koşarak kaçarken, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rahmani, kurtarılamadı.

POLİS ARA SOKAKTA YAKALADI

Polis de şüpheli Emer'in yakalanması için çalışma başlattı. Motorize yunus ekibi, çevrede yaptığı araştırmada Emer'i, ara sokakta yakaladı. Gözaltına alınıp, Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Emer, ifadesinde, "Bana dik dik bakıyordu. Yanıma çağırıp, 'Hayırdır?' dedim. Kavga çıktı. Arbede sırasında bıçağı salladım ancak neresine isabet ettiğini hatırlamıyorum. Pişmanım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrecan Emer, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber: Anıl ATAR-Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK\ADANA