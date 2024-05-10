Adana'da bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Adana'da bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Adana\'da bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın Merkez Seyhan ilçesinde bulunan Reşatbey Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın diğer katlara sıçramadan kontrol altına alınırken, dairede hasar meydana geldi.

10.05.2024 22:43
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Adana'da bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, dairedeki alevlere müdahale etti.

Diğer katlara sıçramadan söndürülen yangın sonucu dairede hasar oluştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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