Adana'da bir kadını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınmak istenen şüpheli, polise saldırdı ve serbest bırakıldı - Son Dakika
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Adana'da bir kadını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınmak istenen şüpheli, polise saldırdı ve serbest bırakıldı

Adana\'da bir kadını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınmak istenen şüpheli, polise saldırdı ve serbest bırakıldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir otelde bir kadını darbettiği iddia edilen şüpheli, polis tarafından gözaltına alınmak istendi. Ancak şüpheli, polise saldırdı ve direndi. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

06.05.2024 12:45
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kadını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınmak istenirken polise saldıran ve direnen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

???????Kayalıbağ Mahallesi Seyhan Caddesi'ndeki otelde bir kadın, iddiaya göre aynı odada kaldığı E.T. tarafından darbedildi.

Kadının yüksek sesle yardım istemesi üzerine, otel personelinin ihbarıyla olay yerine polis ekibi yönlendirildi.

Polis, zanlı E.T'yi otelden çıkarken durdurmak istedi. Ekibe direnen ve saldıran şüpheli, biber gazıyla etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelinin polise saldırması ve direnmesi, ekiplerin de biber gazı kullanarak E.T'yi etkisiz hale getirmesi, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA

Seyhan, Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da bir kadını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınmak istenen şüpheli, polise saldırdı ve serbest bırakıldı - Son Dakika

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