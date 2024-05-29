Adana\'da Bir Kişi Eski Karısının Kız Kardeşini Yaraladı, Erkek Arkadaşını Öldürdü

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kişi, av tüfeğiyle ateş açarak eski karısının kız kardeşini yaraladı, onun erkek arkadaşını öldürdü.

Atakent Mahallesi'nde bir apartman dairesinde M.K, ayrıldığı eşinin kız kardeşi Deniz Tuncer ve yanındaki erkek arkadaşı Şahan Uğurlu ile tartıştı.

Tartışma sırasında M.K, Tuncer ve Uğurlu'ya av tüfeğiyle ateş açtı.

Ağır yaralanan Tuncer ve Uğurlu, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uğurlu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uğurlu'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatttı.