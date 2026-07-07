Adana'da Boğulma Tehlikesi: 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Adana'da gölde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Merkez Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi'ndeki Mangal Park yakınından 28 Haziran'da yüzmek için girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren ve hastaneye kaldırılan Mervan Seylan (9), müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çocuğun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.