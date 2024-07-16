Adana'da Cep Telefonu Gaspına 6 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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Adana'da Cep Telefonu Gaspına 6 Yıl Hapis Cezası

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişinin cep telefonunu gasp ettiği gerekçesiyle yargılanan sanığa, 'silahla yağma' suçundan 6 yıl hapis cezası verildi. Sanığın, gasp olayında bıçak ve biber gazı kullanarak telefonu zorla aldığı belirtildi. Sanık suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulunsa da mahkeme heyeti, sanığı suçlu buldu ve cezalandırdı.

16.07.2024 09:41
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kişinin cep telefonunu gasbettiği gerekçesiyle yargılanan sanığa "silahla yağma" suçundan 6 yıl hapis verildi.

Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık A.K. (16) ile taraf avukatları katıldı.

Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Yeşilyuva Mahallesi'nde sanığın, cep telefonunu istediği H.Y.S'yi talebini reddetmesi ve direnmesi üzerine elindeki bıçak ve biber gazını gösterip tehdit ettiğini ve telefonunu zorla aldığını belirtti.

Savcı, sanığın bıçak ve biber gazının korkutucu gücünü kullandığını ve gasp sonrası olay yerinden de kaçtığını vurgulayarak, A.K'nin "silahla yağma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş belirtti.

Savunması alınan A.K, suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahla yağma" suçundan 6 yıl hapse çarptırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Cep Telefonu Gaspına 6 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika

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