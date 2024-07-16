Adana'da Cep Telefonu Gaspına 6 Yıl Hapis Cezası

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kişinin cep telefonunu gasbettiği gerekçesiyle yargılanan sanığa "silahla yağma" suçundan 6 yıl hapis verildi.

Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık A.K. (16) ile taraf avukatları katıldı.

Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Yeşilyuva Mahallesi'nde sanığın, cep telefonunu istediği H.Y.S'yi talebini reddetmesi ve direnmesi üzerine elindeki bıçak ve biber gazını gösterip tehdit ettiğini ve telefonunu zorla aldığını belirtti.

Savcı, sanığın bıçak ve biber gazının korkutucu gücünü kullandığını ve gasp sonrası olay yerinden de kaçtığını vurgulayarak, A.K'nin "silahla yağma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş belirtti.

Savunması alınan A.K, suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahla yağma" suçundan 6 yıl hapse çarptırdı.