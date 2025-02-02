Adana'da Çevre Temizliği İçin Farkındalık Faaliyeti Başlatıldı - Son Dakika
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Adana'da Çevre Temizliği İçin Farkındalık Faaliyeti Başlatıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi, çevre koruma bilincini artırmak amacıyla temizlik faaliyeti düzenledi. Bürokratların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara temiz bir çevre için hassas davranmaları gerektiği hatırlatıldı.

02.02.2025 12:05  Güncelleme: 13:12
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(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından çevresel farkındalık yaratma ve çevreyi koruma bilinci oluşturma amacıyla temizlik faaliyeti başlatıldı. Yetkililer, çevreyi temiz tutmak için vatandaşlara çağrı yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü'nce Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi Kıyı Boyu Caddesi'ndeki yeşil alanda temizlik çalışması gerçekleştirildi. Bürokratların ve personelin katıldığı temizlik faaliyetiyle vatandaşların daha temiz kent için bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, daha temiz bir şehir için toplumun bir bütün olarak hassas davranması gerektiğini söyledi ve çevrenin temiz tutulması için çöp, ambalaj ve atıkların; parklara, sokaklara, sulama kanallarına, caddelere, ortak yaşam alanlarına gelişigüzel atılmaması çağrısı yaptı.

Gürselpaşa Kıyı Boyu Caddesi'nde mıntıka temizliği yapan Büyükşehir personeli, piknik yapan vatandaşların çöpü çöpe atma konusunda daha duyarlı olması gerektiği mesajı verdi.

Kaynak: ANKA

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