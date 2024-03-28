Adana\'da çikolata yağı yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

Akkuyu NGS'de maaş alamayan işçiler iş bıraktı

Mersin'in Gülnar ilçesindeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki taşeron firmanın çalışanları, maaş alamadıklarını belirterek bazı bölümlerde çalışmaları durdurdu. Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu NGS inşaatında çalışan işçiler, taşeron firmanın maaş ödemediğini ileri sürerek eyleme başladı. Dün yüzlerce işçinin iş bırakmasıyla başlayan eylem nedeniyle bölgede güvenlik tedbirleri de arttırıldı. Maaşlarının yatmadığını belirten işçilerin bugün de iş bırakma eylemlerine devam ettiği öğrenildi. Daha önce de birçok kez Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki taşeron firmanın işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylemler yapmıştı.