Adana'da çikolata yağı yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Adana'da çikolata yağı yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

Adana\'da çikolata yağı yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın Tarsus ilçesinde seyir halinde olan çikolata yağı yüklü bir tır, Ceyhan batı gişelerinde alev aldı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak tırda hasar meydana geldi.

28.03.2024 10:19
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Adana'da çikolata yağı yüklü tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan batı gişelerinde, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 33 ALS 668 plakalı tır seyir halindeyken alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çikolata yağı yüklü tırdaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da çikolata yağı yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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