Adana'da Cinayet Davası Başladı

18.03.2026 12:05
Adana'da bir kişinin tabanca ile vurulmasıyla ilgili 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Yunus Emre Mahallesi'nde 5 Mart 2025'te Alpay Bozkurt'un (29) öldürülmesine ilişkin Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklardan H.S. ve N.Ş. ile tutuksuz R.S katıldı.

Tutuklu sanık B.T'nin yer almadığı duruşmada bazı müşteki ve tanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanıklardan H.S. savunmasında, Bozkurt'un kendisine 15 bin lira borcu olduğunu iddia ederek, şu beyanda bulundu:

"Otomobilde Alpay, ben ve eski eşim alacak verecek konusu nedeniyle tartışma yaşadık. Alpay araçtan inmek istediği sırada diğer sanık B.T. tabancayla maktule doğru 2 el ateş etti. Sonrasında B.T. araçtan inip kaçtı. Alpay da araçtan inerken yere düştü. Orada tanımadığım bir kadından ambulansı aramasını istedim."

N.Ş. ise B.T'nin tabancasını babasının dükkanında sakladığını öne sürerek, "Daha sonra B.T. beni aradı 'Sana vereceğim numarayı ara ve tabancayı teslim et' dedi. Numarayı aradım ve evime gelen R.S'ye tabancayı teslim ettim. R.S'yi mahalleden tanırım. Olayla kesinlikle bağlantım yoktur." dedi.

R.S. de olayla ilgisinin olmadığını savundu.

Maktulün annesi Emine Bozkurt ise sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu dikkate alınarak sanıklar H.S. ve B.T'nin tutukluluk halinin devamına, N.Ş'nin ise tahliyesine karar verilmesini istedi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıklardan H.S. ve B.T'nin tutukluluk halinin devamına, N.Ş'nin tahliyesine karar verip, H.S. idaresindeki taksinin içindeki güvenlik kamerası görüntüsünün polis ekiplerince incelenmesiyle hazırlanacak raporun beklenmesi için duruşmayı erteledi.

Merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi 919 Sokak'ta 5 Mart 2025'te Alpay Bozkurt'un tabancayla öldürülmesinin ardından gözaltına alınan zanlılardan N.Ş, B.T. ve H.S. tutuklanmış, R.S. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

