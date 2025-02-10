Adana'da Cinayet Davasında Müebbet Ceza

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Adana'da 12 yıl önce iki çocuk annesi kadını boğarak öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan 2'sine "kasten öldürme" suçundan müebbet, birine de "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 3 yıl hapis cezası verildi.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 2013'te kaybolan Zeynep Söğüt'ün öldürüldüğünün belirlenmesinin ardından tutuklanan sanıklar Savaş Sanatma ve Ersin Yalçınkaya ile tutuksuz sanık Nazlı Tuğlucan katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların fikir ve eylem işbirliğiyle hareket edip Söğüt'ü öldürdüklerini belirterek, "tasarlayarak öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmaları yönünde görüş sundu.

Sanıklardan Tuğlucan, savunmasında, Savaş Sanatma ve Ersin Yalçınkaya ile aynı araca bindiğini ifade ederek, "Bagajdaki valizden bilgim yoktu. Olay günü içerisinde ne olduğunu sorduğumda bana tepki gösterdiler. Konuyla bağlantım bulunmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırdığı Savaş Sanatma ve Ersin Yalçınkaya'nın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Heyet, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 3 yıl hapis cezası verdiği Tuğlucan'ın ise mevcut halinin devamına hükmetti.

Olay

Adana'da, 2013'te kaybolan iki çocuk annesi Zeynep Söğüt'ü öldürüp, cesedini koydukları valizi Pozantı ilçesindeki ormanlık alana bıraktıkları iddia edilen Ersin Yalçınkaya, Savaş Sanatma ve Nazlı Tuğlucan 2020'de tutuklanmıştı.

Sanıklar hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Tuğlucan, 25 Mayıs 2022'deki celsede adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.