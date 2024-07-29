Adana'da Cinayetin Azmettiricisi ve Sanığa Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
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Adana'da Cinayetin Azmettiricisi ve Sanığa Müebbet Hapis Cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişiyi tabancayla öldürdüğü öne sürülen sanık ile cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen sanığa 'kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

29.07.2024 13:53
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişiyi tabancayla öldürdüğü öne sürülen sanık ile cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen sanığa "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası verildi.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ö.K. ve O.Ş, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanık Ö.K. ile maktul Yusuf Yosunkaya'nın kız meselesi nedeniyle daha önce kavga ettiğini ve bu nedenle aralarında husumet bulunduğunu belirtti.

Savcı, Ö.K. ve O.Ş'nin, O.Ş. adına kiralanmış araçla olay yerine gittiğini, Ö.K'nin pusu kurarak Yosunkaya'yı silahla burada vurup öldürdüğünü, olay sonrası bölgeden kaçan sanıkların kiralık aracı O.Ş'nin ikametinin yakınına park ettikleri ve iz kaybettirmek amacıyla genel vasıtalara bindiklerini bildirerek, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden sanıkların "kasten öldürme" suçundan müebbet ve sanık Ö.K'nin ise ayrıca "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savunması alınan sanık Ö.K, diğer sanık O.Ş'nin eski eşi ile maktul Yusuf Yosunkaya'nın arkadaşlık içinde olduğunu ve bu konudan ötürü O.Ş'nin maktule karşı olumsuz bir düşünce içinde olduğunu öne sürerek, şunları söyledi:

"Olaydan 15 gün önce maktulün ağabeyi O.Ş'yi darbetti. Bir süre sonra O.Ş, benden Yusuf Yosunkaya'yı öldürmemi istedi. Bana bir tabanca verip olayı gerçekleştirmemem halinde beni de öldüreceğini söyledi. Olay günü Yusuf Yosunkaya'nın evine birlikte gittik. O.Ş. burada otomobil içinde beni bekledi. Yusuf Yosunkaya beni olay yerinde görünce aniden tavırları değişti ve küfretmeye başladı. Maktul elinde bıçakla bana doğru yürüyünce ben de ayaklarına doğru 3 ya da 4 el ateş ettim. Benim Yusuf Yosunkaya ile öncesine dayalı herhangi bir husumetim de yoktur. Beni olayın en başından itibaren azmettiren O.Ş'dir. Hatta olaydan 3 gün önce de O.Ş. bana maktul Yusuf Yosunkaya'nın evini göstermiştir. Tüm bildiklerimi samimi bir şekilde anlattım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

Diğer sanık O.Ş. de suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Ben Ö.K'yi kesinlikle Yusuf Yosunkaya'yı öldürmesi için azmettirmedim. Cinayetle benim bir bağlantım yoktur. Sanığın beyanlarını reddediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapse çarptırdığı sanıklar Ö.K. ve O.Ş'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet ayrıca sanık Ö.K'yi "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıl hapis ve 600 lira adli para cezasına da çarptırdı.

Olay

Yeni Mahalle'de 22 Şubat 2022'de 01 AHT 055 plakalı aracına binen Yusuf Yosunkaya'ya bir kişi tabancayla ateş edip kaçmıştı. Yaralanan Yosunkaya, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

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