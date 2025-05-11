Adana'da Çocuk Düşürme Olayında 3 Şüpheli Yakalandı

Adana Valiliği, merkez Yüreğir ilçesinde sokakta oynayan çocuğun formasından çekilerek yere düşürülmesine ilişkin 3 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Valilik, seyir halindeki 3 tekerlekli elektrikli bisikletteki kişilerin sokakta oynayan H.D'yi formasından çekerek yere düşürdüğü anlara ilişkin sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın faili oldukları belirlenen İ.T, A.S. ve K.O, Dede Korkut Mahallesi'nde muhafaza altına alınmış ve gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Şahıslarla yapılan ilk görüşmede, mağdur H.D. ile akraba olduklarını ve şaka amaçlı hareket ettiklerini beyan etmişlerdir. Konuyla ilgili tahkikat Yüreğir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğimiz tarafından sürdürülmektedir."

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, elektrikli bisikletin sürücüsünün arkasındaki 2 kişi tarafından düşürülen 7-8 yaşlarındaki çocuğun yerde sürüklenmesi yer aldı.