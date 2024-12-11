Adana'da Çocuk Hakları Koruluğu Açıldı - Son Dakika
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Adana'da Çocuk Hakları Koruluğu Açıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi, Dünya İnsan Hakları Günü'nde çocuk haklarına dikkati çekmek amacıyla Çocuk Hakları Koruluğu'nu açtı. Törende çocuklarla birlikte fidan dikildi ve çocuk haklarının önemi vurgulandı.

11.12.2024 11:50  Güncelleme: 12:44
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(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde, çocuk haklarına dikkati çekmek ve bu konuda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Çocuk Hakları Koruluğu'nun açılışını yaptı.

Dünya İnsan Hakları Günü'nde Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi'nde düzenlenen törenle, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından açılışı yapılan Çocuk Hakları Koruluğu'nda minikler ve belediye bürokratları, siyasiler ve konuklar birlikte fidan dikti.

Açılış töreninde çocuk haklarının önemine vurgu yapıldı ve Büyükşehir Belediyesi'nin bu konudaki çalışmalarına değinildi.

Etkinlikle, çocuk haklarına ilişkin farkındalığın artırılması, çocukların doğa ile bağlarının güçlenmesi ve sürdürülebilir bir gelecek için yeşil alanların önemine dikkat çekilmesi amaçlandı.

Kaynak: ANKA

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