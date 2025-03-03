Adana'da Çocukların Kar Sevinci: İlk Defa Kar Gördüler - Son Dakika
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Adana'da Çocukların Kar Sevinci: İlk Defa Kar Gördüler

Adana'nın merkezine getirilen kar, çocukları bir araya getirerek neşeli anlar yaşattı. İlk defa kar gören çocuklar, kar topu savaşı yaparak ve kardan adam yaparak eğlendi. Veliler de çocuklarının mutluluğuna ortak oldu.

03.03.2025 18:30
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Adana'da çocukların kar sevinci, bazıları ilk defa gördü

ADANA - Adana'nın merkezine Toroslardan getirilen karı gören çocuklar doyasıya eğlendi. Mutluklarını belirten çocuklardan bazıları ilk defa kar gördüklerini söyledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından bu sene kar yağan yerlere gitmeye imkanı olmayan çocuklar için Seyhan ilçesi Sabancı Merkez Park içerisine kamyonetler kar getirdi. Toroslardan getirilen kar, haberini duyan vatandaşlar çocukları ile parka akın etti. Çocuklar burada, doyasıya eğlenirken birbirine kar topu atarak kıran kırana mücadele etti. Eğlenceli anlar, ortaya yüzleri gülümsetecek renkli görüntüler çıkardı.

'İlk defa kar gördüğüm için çok mutluyum

Kar ile oynayan çocuklardan Elif Nur Aydın "İlk defa kar gördüğüm için çok mutluyum. Önceden karın nasıl olduğunu bilmiyordum bugün burada karın hacminin nasıl bir şey olduğunu öğrendim. Burada kar topu savaşı yaptık,eğlendik"dedi.

Çocuklardan Ali Erdem ise"İlk defa kar görüyorum. Buraya kar getirildiğini gördüm direkt koşarak geldim. Bizi çok mutlu ettiniz, teşekkür ederim getirdiğiniz için. Kalbim çok hızlı atıyor burada kar ile oynadığım için. Burada kar topu ile oynuyoruz, kardan kayıyoruz, kardan adam yapıyoruz"ifadelerini kullandı.

'Evde yatıyordum kar getirildiğini duyunca yerimden fırladım'

Kar getirilme haberini evde yattığı esnada alan Muhammet Emin İlhan'da "Evde yatıyordum, kar getirildiğini annem ve babam haber verdi hemen koşarak geldim. Kardan adam yaptık, oyunlar oynadık çok eğlendim, herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Lale Berk ve Ercüment Genç ise çocuklarının daha önce kar görmediklerini, buraya getirilen kar sayesinde onların çok mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Adana'da Çocukların Kar Sevinci: İlk Defa Kar Gördüler - Son Dakika

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