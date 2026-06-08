Adana'da Çöp Kamyonu Kazası: 71 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Adana'da Çöp Kamyonu Kazası: 71 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Adana\'da Çöp Kamyonu Kazası: 71 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
08.06.2026 16:50
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Adana'da yolun karşısına geçerken çöp kamyonunun altında kalan Figen Tuğlu hayatını kaybetti.

ADANA'da yolun karşısına geçmek isterken belediyenin çöp kamyonunun altında kalan Figen Tuğlu (71), hayatını kaybetti. Kamyon şoförü gözaltına alındı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Belediyeye ait 01 BFH 189 plakalı çöp kamyonu, yolun karşısına geçmek isteyen Figen Tuğlu'ya çarptı. Kamyonun altında kalıp, birkaç metre sürüklenen Tuğlu ağır yaralandı. Çevredekilerin uyarısıyla kamyon şoförü, aracı durdurdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Tuğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Tuğlu'nun cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Kamyon şoförü ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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