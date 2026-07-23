Adana\'da Dalga Faciası: İki Genç Boğuldu

ADANA'nın Karataş ilçesinde girdikleri denizde dalgalara kapılan M.Ö. (24) ile H.Y. (17) boğuldu, bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Karataş ilçesindeki Bahçe Halk Plajı'nda denize giren M.Ö., H.Y. ile ismi öğrenilemeyen arkadaşları, bir süre sonra dalgalara kapılarak suda sürüklenmeye başladı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahildekilerin de yardımıyla 3 kişi sudan çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 kişiden M.Ö. ve H.Y., doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.