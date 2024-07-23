Adana'da darbettikleri kişiyi bıçakla ağır yaraladıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan 3 sanığa 8 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Adana'da darbettikleri kişiyi bıçakla ağır yaraladıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan 3 sanığa 8 yıl hapis cezası

Adana'da bir kavgada darbettikleri kişiyi bıçakla ağır yaraladıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan 3 sanığa, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 8'er yıl hapis cezası verildi. Sanıkların savunmalarında suçlamaları reddettikleri ve tutukluluk hallerinin devamına karar verildiği belirtildi.

23.07.2024 10:27
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Adana'da darbettikleri kişiyi bıçakla ağır yaraladıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan 3 sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8'er yıl hapis cezası verildi.

Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanıklar K.F. (17), M.A.P. (16) ve B.S. (17) ile avukatlar katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, merkez Seyhan ilçesi Barajyolu Caddesi'nde çıkan kavgada sanıkların, müşteki H.A.H'yi darbettiğini belirtti.

Sanıkların, müştekiyi sırtından bıçaklayıp ağır yaraladıktan sonra otomobille kaçtıklarını anlatan savcı, K.F, M.A.P. ve B.S'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

B.S, savunmasında, müştekinin yolda yürürken kendilerine küfrettiğini öne sürerek,"H.A.H. aniden bize saldırdı. Sadece kendimi korumak için onu uzaklaştırmaya çalıştım. Müştekiye bıçakla saldırmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Diğer sanıklar da haklarındaki iddiaları reddetti.

Daha sonra avukatları dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8'er yıl hapse çarptırdığı sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da darbettikleri kişiyi bıçakla ağır yaraladıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan 3 sanığa 8 yıl hapis cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da darbettikleri kişiyi bıçakla ağır yaraladıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan 3 sanığa 8 yıl hapis cezası - Son Dakika
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