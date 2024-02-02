Adana\'da DEAŞ Sanığına 15 Yıla Kadar Hapis İstemi

Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle 23 Eylül 2021'de adli kontrol tedbiri altına alınan R.B. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.
Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, hakkındaki DEAŞ soruşturması kapsamında ifadesine yer verilen tanık İ.K, "R.B'yi DEAŞ içinde 'dayı' sıfatıyla tanırım. Kendisi DEAŞ üyesidir. Örgütsel fikir ayrılıklarında kendisine danışılırdı. Ayrıca kendisi örgütsel ders ve sohbetlere düzenli ve konuşmacı olarak katılırdı. Örgütsel evliliklerde nikah kıyardı." beyanında bulundu.
Sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı aktarılan iddianamede, R.B'nin dijital materyalinde terör örgütü mensupları ile yazışmalarının bulunduğu ve Suriye'deki örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu bilgisine yer verildi.
İddianamede, R.B'nin örgütsel faaliyetlerinde kod adını kullandığı, 20 Ağustos 2020'de tutuklanan Mahmut Özden'in DEAŞ üyeliğinden tutuklanması sonrası R.B'nin Yamaçlı grubunun sorumluluğunu yürüttüğü, kentte örgütsel ders ve toplantılara katıldığı, örgüte eleman kazandırma faaliyetinde bulunduğu, örgütsel evliliklerde nikah kıydığı, Suriye ve Irak'ta örgüt adına silahlı faaliyet yürüten kişilerle irtibatının bulunduğu, infak adı altında örgüte maddi gelir temin ettiği belirtilerek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi istendi.
Suçlamaları kabul etmeyen sanık R.B'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
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