DEAŞ Sanığına 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası - Son Dakika
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DEAŞ Sanığına 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Sanığın, DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı ve dijital materyalinde terör örgütü mensupları ile yazışmalarının bulunduğu belirtildi.

06.09.2024 14:57
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Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Suriye uyruklu tutuklu Ahmed M. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkemede sanık avukatı da hazır bulundu.

Esas hakkında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanığın, DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığını, dijital materyalinde terör örgütü mensupları ile yazışmalarının bulunduğunu ve Suriye'deki örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğunu belirtti.

Savcı ayrıca, sanığın örgütsel faaliyetlerinde kod adı kullandığını, kentte örgütsel ders ve toplantılara katıldığını, Suriye ve Irak'ta örgüt adına silahlı faaliyet yürüten kişilerle irtibatının bulunduğunu ve infak adı altında örgüte maddi gelir temin ettiğini vurgulayarak, Ahmed M'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık Ahmed M, DEAŞ üyesi olmadığını ileri sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

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