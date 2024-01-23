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Adana'da DEAŞ Üyesi Sanık Hakkında 25 Yıl Hapis Cezası İsteniyor - Son Dakika
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Adana'da DEAŞ Üyesi Sanık Hakkında 25 Yıl Hapis Cezası İsteniyor

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen tutuksuz sanık hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanığın terör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı olduğu, örgüte maddi destek sağladığı ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu iddianamede yer aldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanması önümüzdeki günlerde başlayacak.

Adana\'da DEAŞ Üyesi Sanık Hakkında 25 Yıl Hapis Cezası İsteniyor
23.01.2024 - 14:49,
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Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen tutuksuz sanık hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle 30 Eylül 2023'te adli kontrol tedbiri altına alınan A.A. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Toplanan bilgi ve belgeler, şüpheli ifade tutanağı, müşteki anlatımları ve bilirkişi raporlarına yer verilen iddianamede, sanığın terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı ve iltisaklı olduğu belirtildi.

İddianamede A.A'nın, "DEAŞ'a üye olma" suçundan hakkında soruşturma bulunan kişilere farklı tarihlerde para gönderdiği, örgüt üyelerinin Türkiye'ye geçişine yardım ettiği bilgisi yer aldı.

Sanığın örgütsel faaliyetlerinde kod adını kullandığı, örgüt üyeliğinden işlem yapılan kişilerle yoğun irtibatının bulunduğu, Suriye'de DEAŞ işgalindeki bölgede örgütsel ders ve toplantılara katıldığı, ikametinde örgütsel dokümanlar ele geçirildiği, deşifre olmamak için sürekli telefon hattı değiştirdiği ve Suriye'de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda "savaşçı" sıfatıyla yer aldığı ve sosyal medya hesabı üzerinden örgütün eylemlerini destekler nitelikte paylaşımlar yaptığı kaydedilen iddianamede, A.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Suçlamaları kabul etmeyen sanık A.A'nın yargılanmasına gelecek günlerde Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Kaynak: AA
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