Adana\'da DEAŞ üyesine para aktardığı iddiasıyla dava açıldı

MEB, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yeni e-posta sistemi hizmete sunulacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirilen yeni nesil e-posta sisteminin 5 Nisan'da hizmete sunulacağını duyurdu. Yeni sistem, okul ve Bakanlık kurumlarının ihtiyaçlarına cevap vermenin yanı sıra mobil kullanım özellikleri ile iş hayatında da avantajlar sağlamayı hedefliyor. Ayrıca, en az 100 bin okul ve eğitim kurumunun sistemi aktif olarak kullanabilmesi amaçlanıyor. Sistem, kullanıcılara bağımsız olarak hizmet verebiliyor ve MEBBİS ile tam uyumlu çalışıyor. Ayrıca, Milli İşletim Sistemi (PARDUS), Milli Akıllı Kart (AKİS), Milli Donanım Güvenlik Modülü (DİRAK), Milli Sertifika Makamı, Zaman Damgası (MA3 SM) ve Milli Bulut Depolama Servisi (SAFİR DEPO) gibi diğer TÜBİTAK ürünleriyle entegre olacak.