Adana\'da Deprem Anında Hastanede Panik

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ADANA'da dün akşam meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sırasında Kozan Devlet Hastanesi'nde yaşanan panik anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Sarsıntıyla birlikte hastaların bazıları bahçeye kaçarken, bazıları ise doktor sırası beklemeye devam ettiği görüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre dün saat 20.07'de merkez üssü Kozan ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 20 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Adana'nın yanı sıra çevre illerde hissedildi. Depremle birlikte panik ve korku yaşayan vatandaşlar, sokaklara çıktı. Yapılan saha taramalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kozan Devlet Hastanesi'nde deprem anında yaşanan panik, güvenlik kamerasına yansıdı. Koridorlardayken sarsıntıyla panikleyen bazı hastalar ve refakatçilerin hızla bahçeye koştuğu görüldü. Bu sırada bazı hastaların ise doktor sırasında beklemeye devam etmesi dikkat çekti.

Haber: Ali GÖKDAL - Kamera: KOZAN(Adana),