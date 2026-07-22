Adana'da Deprem Riski ve Yapı Yenileme İhtiyacı

Deprem riski taşıyan iller arasında yer alan Adana'da uzmanlar, olası sarsıntılarda can ve mal kayıplarının azaltılması için yapı stokunun yenilenmesine yönelik çalışmaların hızlandırılması gerektiğini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Adana'da 13 bina yıkılırken, 418 kişi hayatını kaybetti.

Depremlerin ardından kentte yapılan hasar tespit çalışmalarında 41 binanın acil yıkılmasına karar verilirken, 3 bin 297 bina ağır, 4 bin 62 bina ise orta hasarlı olarak belirlendi.

Uzmanlar, Adana'da özellikle eski yapıların deprem güvenliği açısından incelenmesi, güçlendirilmesi gereken binaların iyileştirilmesi ve riskli yapıların yenilenmesinin önem taşıdığına dikkati çekiyor.

"Yapı stoklarını incelediğimizde bazı sorunlarla karşılaştık"

Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demir, AA muhabirine, Ulusal Yapı Denetim Sistemi verilerine göre kentte 2002'den bu yana 18 bin 763 kayıtlı bina bulunduğunu, denetimi süren yapı inşaatı sayısının ise 5 bin 925'e ulaştığını söyledi.

Depremlerin yapı stoklarının depreme karşı dayanıklılığına ilişkin önemli veriler ortaya koyduğunu belirten Demir, "Yıkımın ardından yapı stoklarını incelediğimizde bazı sorunlarla karşılaştık. Özellikle işçilik hatalarının olduğu, projenin sahada uygulanmasıyla ilgili sorunlar olduğu ortaya çıktı." dedi.

Demir, depremlerde kamu binalarının iyi bir sınav verdiğini, yapı denetimine tabi olan yapılarda da hasar boyutlarının düşük seviyede kaldığını ifade etti.

Adana'daki yapı stokunun çok eskilere dayandığını dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"Depremler bize gösteriyor ki yapı stoklarının ivedilikle ya yerinde dönüşüm ya da kentsel dönüşümle yeniden 2018 Deprem Yönetmeliğimize göre dizayn edilip, daha doğru, kontrollü ve uygun mühendislik çözümleriyle üretilmesi ihtiyacı doğurmuştur. Eski Adana dediğimiz yerleri yerinde ve kentsel dönüşümlerle depreme dayanıklı yapılarla güçlendirebilirsek Adana'mızı yarınlara daha huzurlu ve güvenli hazırlamış oluruz."

Demir, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının yürüttüğü çalışmalarla yapı stokunun yenilenmeye başlandığını belirtti.

2000'den önce inşa edilmiş binalar için uyarı

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu da yapı stokunun yenilenmesinin yalnızca inşaat sektörü açısından değil, toplumsal güvenlik bakımından da öncelikli bir konu olduğunu dile getirdi.

Kentte yaşı 30'un üzerinde olan binaların oranının yaklaşık yüzde 70 civarında olduğuna dikkati çeken Karslıoğlu, şunları kaydetti:

"2000'den önce yapılmış binaların tamamen yeniden projelendirilmesi, devletimizin sunduğu yerinde dönüşümden faydalanması gerekiyor ya da vatandaşlarımızın bir mühendisten güçlendirme projesi yaparak binalarını güçlendirmesi gerekiyor."