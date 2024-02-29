Adana'da Dilimizin Zenginlikleri Projesi Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Adana'da Dilimizin Zenginlikleri Projesi Sergisi Açıldı

Adana\'da Dilimizin Zenginlikleri Projesi Sergisi Açıldı

Adana'nın Aladağ ilçesinde, Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında hazırlanan sergi, Akören Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde açıldı. Sergide, atasözleri ve deyimlerin resmedildiği çalışmalar yer aldı. Açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

29.02.2024 10:09  Güncelleme: 10:11
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Adana'nın Aladağ ilçesinde "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında hazırlanan sergi açıldı.

Akören Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen sergide, atasözleri ve deyimlerin resmedildiği çalışmalar yer aldı.

Açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adana'da Dilimizin Zenginlikleri Projesi Sergisi Açıldı - Son Dakika
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