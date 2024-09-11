Doktora Saldırı: Sağlık Merkezi Krizi - Son Dakika
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Doktora Saldırı: Sağlık Merkezi Krizi

Adana'nın Seyhan ilçesindeki aile sağlığı merkezinde görevli doktoru darbettiği gerekçesiyle tutuklanan şüpheli, daha önce de aynı hekimle tartıştığını ileri sürdü.

11.09.2024 16:16
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Adana'nın Seyhan ilçesindeki aile sağlığı merkezinde görevli doktoru darbettiği gerekçesiyle tutuklanan şüpheli 2 ay önce de aynı hekimle tartıştığını, doktor ise hakarete uğradığını ileri sürdü.

Dumlupınar Aile Sağlığı Merkezi'nde dün darbedilmesi üzerine tedaviye alınan doktor Can Cevher Gürler ile tutuklanan şüpheli Seracettin D'nin (48) ifadelerine ulaşıldı.

Seyhan Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi devam eden Can Cevher Gürler ifadesinde, "Bu olayın öncesinde de yine aynı kişi tarafından aile sağlığı merkezinde hakarete uğradım. Sağlık raporunun nasıl verileceğini anlatıp ne için istediklerini sorarak, gerekli durumu anlatmama rağmen bana saldırdı. Tartışma sırasında odamda bulunan elektrikli çaycı ile beni darbetti. Kendisine yaptığım uyarıları dikkate almadı. Seracettin D'den şikayetçiyim." beyanında bulundu.

Tutuklu şüpheli Seracettin D. ise 10 Eylül sabah saatlerinde eşi H.D'nin Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan aile sağlığı merkezine sağlık raporu almak için gittiğini belirtti.

Burada görevli doktor Can Cevher Gürler'in eşi H.D'ye sağlık raporu adı altında başka bir evrak verdiğini ileri süren Seracettin D, şunları iddia etti:

"Eşim bu evrakı aldıktan sonra İŞKUR'a gidiyor. İŞKUR'da çalışan görevliler eşim H.D'nin getirdiği belgenin sağlık raporu olmadığını ve tekrar aile sağlığı merkezine giderek sağlık raporu alması gerektiğini söylüyorlar. Bunun üzerine ben de eşimle aile sağlığı merkezine tekrar gittim. Burada görevli doktor Can Cevher Gürler'in odasına girdik. Doktora neden sağlık raporu vermediğini sorduğumda bana 'Sana sağlık raporu vermiyorum.' dedi. Ben de bunun üzerine doktora 'Devlet bize bu hakkı vermiş, sen neden raporu vermiyorsun, vermek zorundasın.' dedim. Bunun üzerine doktor tekrar 'Ben vermiyorum.' dedi. Sonrasında doktorla hatırlamadığım bir ağız dalaşması oldu. Ardından önce kimin kime vurduğunu hatırlamadığım bir kavga çıktı. Karşılıklı birbirimizi yumrukladık. Doktor bana elektrikli çaycı ile vurdu. Ben de bu çaycının üst demlik kısmı ile doktorun neresine vurduğumu hatırlamıyorum. Doktor yaralandı ve aile sağlığı merkezi çalışanları bizi ayırdı.

Seracettin D, aile sağlığı merkezinden çıktıklarında eşinin baygınlık geçirdiğini anlatarak, "Eşim baygınlık geçirdi. Sonra polisler geldi ve beni polis merkezine götürdüler. Yaklaşık 2 ay önce yine aynı doktorla aramızda sağlık raporu ile ilgili anlaşmazlık olmuştu. Bu doktor hiçbir şekilde muayene dahi etmeden sağlık raporu vermeyeceğini söylemişti. Bugün yaşadığımızdan daha şiddetli bir ağız tartışması olmuştu aramızda. Doktor bana 'Nereye gidersen git şikayet et' demişti ancak o tartışma sırasında doktorun bir ceza almayacağı düşüncesiyle hakkında şikayette bulunmamıştım. Olay günü gerçekleşen bu olayla ilgili bana saldıran ve beni yaralayan doktor Can Cevher Gürler'den şikayetçiyim." dedi.

Olayın geçmişi

Dumlupınar Aile Sağlığı Merkezi'nde 10 Eylül'de, görevli doktor Can Cevher Gürler'i aralarında çıkan tartışma sırasında darbeden Seracettin D. (48) tutuklanmıştı.

Yaralanan Gürler ise sağlık merkezindeki diğer doktorların müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Sağlık çalışanları, İl Sağlık Müdürlüğü ve Seyhan Devlet Hastanesi önünde düzenledikleri eylemle olayı kınamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Doktora Saldırı: Sağlık Merkezi Krizi - Son Dakika

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