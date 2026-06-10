Adana'da Dolmuş Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika
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Adana'da Dolmuş Kazası: 7 Yaralı

Adana\'da Dolmuş Kazası: 7 Yaralı
10.06.2026 13:00
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Adana'da şoförün uyuması sonucu dolmuş polis okuluna çarptı; 7 yolcu yaralandı, şoför gözaltında.

ADANA'da, şoför M.Ö.'nün (27) direksiyon başında uyuması sonucu kontrolden çıkıp polis okulunun duvarına çarpan dolmuştaki 7 yolcu yaralandı. Kaza, araç kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde, Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi. M.Ö. yönetimindeki 01 M 0433 plakalı dolmuş, şoförünün direksiyon başında uyuması sonucu Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 7 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. M.Ö., polis tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza anı ise araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, M.Ö.'nün uykuya dalmasıyla dolmuşun kontrolden çıkıp duvara çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Adana, Polis, Kaza, Son Dakika

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