Adana\'da Dron Destekli Trafik Baskını: 61 Sürücüye Cezalar Kesildi

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ADANA'da trafik polisi ve motorize yunus ekipleri, sokakta yarış için toplanan sürücülere dron destekli baskın yaptı. 61 sürücüye çeşitli suçlardan para cezası kesildi, 19 araç trafikten menedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesindeki Yeni Metal Sanayi Sitesi'nde yarış için toplanan kalabalık olduğu bilgisi sonrası harekete geçti. Motorize yunus ekibi ve dron destekli yapılan baskında, polisin geldiğini gören motosiklet ve otomobil sürücüleri kaçmaya çalıştı. Güzergahta önlem alan ekipler, sürücülerin önlerini kesip, durdurdu. Uygulama kapsamında kask kullanmayan, plaka takmayan, drift atıp, abartı egzoz kullandığı belirlenen 61 sürücüye toplam 331 bin 844 lira para cezası kesildi. Ayrıca araçlardan 19'u trafikten menedildi.