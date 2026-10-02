Adana'da düğünde akrabasını öldüren sanığın kan gütme saikiyle öldürdüğü belirtildi

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi, merkez Seyhan ilçesinde, daha önce annesinin öldürülmesiyle ilgili yargılanan akrabasını düğünde tabancayla öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıl hapis cezasının gerekçesini açıkladı.

Reşatbey Mahallesi'nde bir tesiste 13 Mayıs 2023'te Ali Yeşilağaç'ı (51) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan N.Ö.K'ye (41), 21 Temmuz'daki karar duruşmasında "tasarlayarak kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından verilen cezanın gerekçeli kararı hazırlandı.

Mahkemenin kararında, sanık N.Ö.K'nin annesi Fatime Altundal'ın 2006'da tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan Ali Yeşilağaç'ın (51) beraat ettiği ve taraflar arasında bu olay nedeniyle husumet bulunduğu belirtildi.

N.Ö.K'nin kan gütme ve öç alma saikiyle olay günü kayınbiraderinin düğününde Ali Yeşilağaç'ı tabancayla öldürdüğü anlatılan kararda, şunlar kaydedildi:

"Olay günü sanığın kendisini düğün salonuna getiren taksiciye beklemesi gerektiğini söylediği, sanığın düğün yerine girerek hiçbir şey söylemeden tabanca ile Ali Yeşilağaç'ı öldürdüğü, bu süreçte sanığın başından bu yana maktulü öldürme kararıyla hareket ettiği ve bu kararını soğukkanlı bir şekilde yeniden değerlendirmesi için makul sürenin geçtiği ancak bu kararından vazgeçmeyip eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiği dikkate alınarak N.Ö.K'nin üzerine atılı 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan ise 1 yıl hapis 600 lira para cezasıyla cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."