Adana'da duruşma çıkışındaki kavgada Cebrail Timi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adana'da duruşma çıkışındaki kavgada Cebrail Timi hayatını kaybetti

Adana\'da duruşma çıkışındaki kavgada Cebrail Timi hayatını kaybetti
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Adana'da duruşmadan çıkan iki aile arasında bıçaklı ve silahlı kavga çıktı; 3 kişi tabancayla, 3 kişi bıçakla yaralandı. Yaralılardan Cebrail Timi hastanede yaşamını yitirdi, polis 3 kişiyi gözaltına aldı.

Adana'da duruşmadan çıkan iki aile arasında yaşanan bıçaklı ve silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Merkez Yüreğir ilçesindeki Adana Adliyesi'nde duruşmadan çıkan iki aile arasında Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda kavga çıktı.

Kavgada 3 kişi tabancayla, 3 kişi de bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambalunslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Silahla vurularak yaralananlardan Cebrail Timi, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da duruşma çıkışındaki kavgada Cebrail Timi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da duruşma çıkışındaki kavgada Cebrail Timi hayatını kaybetti - Son Dakika
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